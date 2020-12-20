Сассуоло приймав Мілан в рамках 13-го туру чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Футбол 24.

Мілану достатньо було лічених секунд, щоб відкрити рахунок у матчі проти Сассуоло. Гол Леау став найшвидшим в історії турніру.

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Вже до перерви гості подвоїли перевагу. У другому таймі господарі перехопили ініціативу, але змогли відповісти лише одним м'ячем наприкінці зустрічі, що не вплинуло на розподіл очок.

Після 13-ти турів Мілан продовжує очолювати турнірну таблицю, відірвавшись від Інтера на одне очко. Сассуоло залишається 6-м.

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