Беневенто уступил Милану в рамках 15-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Для Милана поединок начинался замечательно. Уже на 15-й минуте "россонери" заработали пенальти, благодаря которому открыли счет. Однако уже на 33-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Сандро Тонали.

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Однако эта горесть ни смутила Милан. Гости в начале второй половины даже забили второй. Рафаэль Леау опередил голкипера соперника и с острого угла сумел закрутить мяч в дальнюю девятку.

Эта победа принесла подопечным Стефано Пиоли очередные три очка. Милан продолжает сохранять лидерство, опережая Интер на одно очко. Беневенто расположился на 10-м месте.

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