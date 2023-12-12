Вже сьогодні, 12 грудня, список безробітних тренерів може поповнитися новим прізвищем. Все йде до того, що Сергій Лавриненко покине Верес.

У вівторок, 12 грудня, о 15:00 розпочнеться засідання наглядової ради ФК Верес. Про це повідомив рівненський клуб на своєму офіційному сайті.

На ньому, зокрема, затвердять пріоритети трансферної політики на зимову паузу, а також оцінять результати команди у першій частині сезону 2023/24. Також будуть розглянуті кадрові питання і затверджений бюджет на перше півріччя 2024 року.

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На цьому засіданні наглядової ради, найімовірніше, буде ухвалене рішення про звільнення Сергія Лавриненка, який вже одного разу писав заяву про відставку, але її не прийняли. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

За його інформацією, новим тренером Вереса стане Олег Шандрук – наставник команди U-19. При цьому його затвердять на постійній основі – без приставки "виконувач обов'язків".

Нагадаємо, Сергій Лавриненко очолив Верес лише влітку. У 16-ти матчах чемпіонату України рівненська команда набрала 12 очок, здобувши тільки дві перемоги. На зимову паузу Верес пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ – у зоні прямого вильоту.

Якщо Лавриненка таки звільнять, то це буде 9 тренерська відставка в УПЛ у сезоні 2023/24. Раніше роботу втратили Олександр Кучер (Дніпро-1), Мірча Луческу (Динамо), Патрік ван Леувен (Шахтар), Ненад Лалатовіч і Валерій Кривенцов (обидва – Зоря), Олександр Ковпак (ЛНЗ), Едмар (Металіст 1925) і Володимир Шаран (Минай).

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