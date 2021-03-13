"Ми дуже раді цій перемозі. Гра була за 6 очок, за 9, за місце в турнірній таблиці. Перемозі ми дуже раді. Гра була складна. Ми підходили, як і Минай, з великими втратами. Нам краще вдався відрізок в 30-35 хвилин першого тайму, коли ми забили гол. Інгулець виглядав краще. Планували пресингувати, вдалося забити. Такі матчі красивими не бувають, тому що ціна помилки дуже висока.

Минай — Інгулець – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Вилучення гравця Миная? Якоюсь мірою я не скажу, що нам стало легше. Коли Минай програвав, вони розуміли, що втрачати нічого. Вони атакували великими силами, а ми хотіли втримати це мінімальну перевагу. Після вилучення в перші 5-7 хвилин ми навіть трохи розгубилися.

Ми і хотіли грати другим номером, використовувати вільні зони. Почасти це і заслуга Миная, вони великими силами йшли і намагалися відігратися. Але і ми хотіли використовувати простір, були хороші контратаки, той же Щедрий міг забити, у Ніки Сітчінави був момент. Слава богу, втримали цю мінімальну перевагу", – поділився Лавриненко у коментарі телеканалу Футбол.

Зазначимо, що Інгулець мінімально переміг Минай (1:0) та розташувався на одинадцятому місці, Минай з 13 пунктами залишився тринадцятим.

Інгулець мінімально переграв Минай – петровці здобули другу перемогу в УПЛ і перервали 6-матчеву безвиграшну серію