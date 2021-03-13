Минай — Інгулець – 0:1 – відео гола та огляд матчу
16:48 - Читать на русском
Інгулець на виїзді здолав Минай у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".
Перший гострий момент виник на 3 хвилині після удару Ковальова зі штрафного – голкіпер у стрибку врятував від пропущеного м'яча. Карась підвів Минай, отримавши дві жовті картки протягом 6 хвилин, заваливши Сітчинаву в штрафному майданчику, а Бартуловіч реалізував 11-метровий. Гості продовжували атакувати, проте рахунок так і залишився незмінним – 0:1.
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Таким чином, Інгулець набрав 16 очок та розташувався на одинадцятому місці, Минай з 13 пунктами залишився тринадцятим.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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