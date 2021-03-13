Інгулець на виїзді здолав Минай у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Перший гострий момент виник на 3 хвилині після удару Ковальова зі штрафного – голкіпер у стрибку врятував від пропущеного м'яча. Карась підвів Минай, отримавши дві жовті картки протягом 6 хвилин, заваливши Сітчинаву в штрафному майданчику, а Бартуловіч реалізував 11-метровий. Гості продовжували атакувати, проте рахунок так і залишився незмінним – 0:1.

Інгулець мінімально переграв Минай – петровці здобули другу перемогу в УПЛ і перервали 6-матчеву безвиграшну серію

Таким чином, Інгулець набрав 16 очок та розташувався на одинадцятому місці, Минай з 13 пунктами залишився тринадцятим.