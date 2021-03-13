"Мы очень рады этой победе. Игра была за 6 очков, за 9 за место в турнирной таблице. Победе мы очень рады. Игра была сложная. Мы подходили, как и Минай, с большими потерями. Нам лучше удался отрезок в 30-35 минут первого тайма, когда мы забили гол. Ингулец выглядел лучше. Планировали прессинговать, удалось забить. Такие матчи красивыми не бывают, потому что цена ошибки очень высока.

Минай — Ингулец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Удаление игрока Миная? В какой-то степени я не скажу, что нам стало легче. Когда Минай проигрывал, они понимали, что терять нечего. Они атаковали большими силами, а мы хотели удержать это минимальное преимущество. После удаления в первые 5-7 минут мы даже немного растерялись.

Мы хотели играть вторым номером, использовать свободные зоны. Отчасти это и заслуга уходящего они большими силами шли и пытались отыграться. Но и мы хотели использовать пространство, были хорошие контратаки, тот же Щедрый мог забить, у Ники Ситчинавы был момент. Слава богу, удержали эту минимальное преимущество", – поделился Лавриненко в комментарии –.

Отметим, что Ингулец минимально победил Минай (1:0) и расположился на одиннадцатом месте, Минай с 13 пунктами остался тринадцатым.

Ингулец минимально переиграл Минай – петровцы одержали вторую победу в УПЛ и прервали 6-матчевую безвыигрышную серию