toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Лавессі офіційно завершив кар'єру

21:38 246 Читать на русском
Лавессі офіційно завершив кар'єру
Есекієль Лавессі / AFA

Аргентинський форвард Есекієль Лавессі оголосив про відхід з футболу.

34-річний екс-нападник ПСЖ, Наполі та збірної Аргентини Есекієль Лавессі повісив бутси на цвях. Останнім його клубом став китайський Хебей Чайна Форчун, кольори якого аргентинець захищав з 2016 року.

Бартомеу спрогнозував майбутнє Мессі – президент Барселони зробив однозначну заяву

Протягом кар'єри Лавессі став чемпіоном Франції та Аргентини, а також віце-чемпіоном світу-2014. У складі збірної Аргентини провів 51 матч та забив 9 голів.

"Це був дивовижний час. Роки тренувань, унікальних моментів з безліччю спогадів, які назавжди залишаться в моєму серці. Завжди буду вдячний тим, хто залишався зі мною протягом цієї подорожі. ⁣⁣С великим сумом прощаюся з найдивовижнішим етапом свого життя. ⁣⁣Я був дуже щасливий", – написав Лавессі у Twitter.

До слова, Хебей Чайна Форчун фінішував на 11-й позиції китайського чемпіонату.

Раптова трагедія, кар'єра агента і трохи зради: як склалася доля найкращих українських футболістів на рубежі 30 років

blog_ava
"ВР за рівнем довіри випередила Динамо" та "добрі новини з немитої": реакція соцмереж на провал киян у Лізі Європи
13:13
8192
Теги
Головне ПСЖ ПСЖ Аргентина Аргентина Хебей Чайна Форчун Хебей Чайна Форчун Світ Есекієль Лавессі Есекієль Лавессі Наполі Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
18
хв
Зоря
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук