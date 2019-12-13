Лавессі офіційно завершив кар'єру

Аргентинський форвард Есекієль Лавессі оголосив про відхід з футболу.

34-річний екс-нападник ПСЖ, Наполі та збірної Аргентини Есекієль Лавессі повісив бутси на цвях. Останнім його клубом став китайський Хебей Чайна Форчун, кольори якого аргентинець захищав з 2016 року.

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Протягом кар'єри Лавессі став чемпіоном Франції та Аргентини, а також віце-чемпіоном світу-2014. У складі збірної Аргентини провів 51 матч та забив 9 голів.

"Це був дивовижний час. Роки тренувань, унікальних моментів з безліччю спогадів, які назавжди залишаться в моєму серці. Завжди буду вдячний тим, хто залишався зі мною протягом цієї подорожі. ⁣⁣С великим сумом прощаюся з найдивовижнішим етапом свого життя. ⁣⁣Я був дуже щасливий", – написав Лавессі у Twitter.

До слова, Хебей Чайна Форчун фінішував на 11-й позиції китайського чемпіонату.

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