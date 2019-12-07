Бартомеу спрогнозував майбутнє Мессі – президент Барселони зробив однозначну заяву

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу переконаний, що Ліонель Мессі виступатиме за "блаугранас" до завершення своєї кар'єри.

"Мені як президенту хотілося б ще раз продовжити з ним контракт. У нього ще багато часу попереду, і, як я вже говорив, ми все обговоримо по ходу сезону.

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Думаю, він буде грати за Барселону до кінця кар'єри. У мене немає в цьому сумнівів, а закінчить він тоді, коли захоче. Він найкращий гравець світу в історії, і одного разу він прийме рішення закінчити. До тих пір ми підпишемо з ним стільки контрактів, скільки він захоче.

Сподіваюся, до моменту, коли він закінчить, ще багато часу. Його нинішній контракт розрахований до 2021 року, коли закінчується і мій президентський термін. У Лео є право самому вирішувати, коли закінчувати. Але він ніколи не покине клуб. Мессі всього 32 роки, але клубу вже дійсно потрібно замислюватися, що буде після", – цитує Бартомеу AS.

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