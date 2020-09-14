Мадридський Реал не активізовувався у боротьбі за нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.

Напередодні італійська преса повідомила, що мадридці узгодили умови контракту з уругвайцем, але ця інформація виявилася неправдивою.

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Зокрема, авторитетний інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що клуби не вели жодних переговорів, а Інтер остаточно вирішив не продавати гравця у це трансферне вікно.

Водночас іспанське видання AS з посиланням на джерела, близькі до керівництва Реала, повідомило, що "вершкові" не мають наміру робити жодних дорогих придбань. Адже у Мадриді зазнали фінансових втрат через коронавірус і бережуть гроші на Кіліана Мбаппе, трансфер якого буде ціллю номер один наступного літа.

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