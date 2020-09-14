Мадридский Реал не активизировался в борьбе за нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Накануне итальянская пресса сообщила, что мадридцы согласовали условия контракта с уругвайцем, но эта информация оказалась ложной.

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В частности, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что клубы не вели никаких переговоров, а Интер окончательно решил не продавать игрока в это трансферное окно.

В то же время испанское издание AS со ссылкой на источники, близкие к руководству Реала, сообщило, что "сливочные" не намерены делать никаких дорогих приобретений. Ведь в Мадриде понесли финансовые потери из-за коронавируса и берегут деньги на Килиана Мбаппе, трансфер которого будет целью номер один следующим летом.

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