Барселона близька до остаточної втрати Лаутаро Мартінеса, який може опинитися в таборі головного ворога.

Мадридський Реал узгодив 5-річний особистий контракт з нападником Інтера Лаутаро Мартінесом, повідомляє SportMediaset. Аргентинець буде заробляти 8 млн євро на рік.

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За інформацією видання, клуби ведуть активні переговори. Очікується, що частиною трансфери стануть виплати за перехід Хакімі, за який міланці ще не розрахувалися. Інтер намагався вести переговори з Реалом таємно, щоб не зірвати трансфер Артуро Відаля. Річ у тім, що Барса давно полює на Лаутаро, але "синьо-гранатові" не мають вільних коштів. Мадридці скористалися нестабільною ситуацією в каталонському клубі і буквально "викрали" перспективного форварда з-під носа.

Зазначається, що Реалу та Інтеру залишилося узгодити остаточні умови переходу "ель Торо". Окрім остаточного закриття угоди щодо Хакімі, в Мілан мають вирушити 50-60 млн євро. Також не виключений варіант, коли в команду Конте перейде Лука Йовіч. Йдеться про оренду з правом викупу. Своєю чергою кошти за трансфер Лаутаро Інтер планує спрямувати на покупку Н'Голо Канте.

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