Лаціо знайшов спосіб втримати Іммобіле

Римський клуб твердо налаштований зберегти Чіро Іммобіле в себе до кінця кар'єри.

Лаціо запропонує Іммобіле новий покращений контракт. Керівництво "орлів" хоче пролонгувати співпрацю до літа 2025-го, інформує La Gazzetta dello Sport. Форварду тоді виповниться 35 років, але це нікого не бентежить.

Окрім нового контракту, Лаціо спокушає Чіро капітанською пов'язкою. Італієць знайшов свою гру в Римі та хотів би завершити там кар'єру, однак міг би погодитися на хорошу пропозицію з іншого клубу. А от статус капітана остаточно прив'яже його до Лаціо.

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Нинішній капітан "б'янкочелесті" Сенад Луліч влітку цього року покине клуб – у 34-річного ветерана завершується контракт, який сторони продовжувати не будуть.

У нинішньому сезоні Чіро Іммобіле провів 26 матчів у Серії А, в яких забив 27 м'ячів і віддав 7 асистів. Наразі він очолює бомбардирські перегони італійського чемпіонату.

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