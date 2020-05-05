Лацио нашел способ удержать Иммобиле

Римский клуб твердо настроен сохранить Чиро Иммобиле у себя до конца карьеры.

Лацио предложит Иммобиле новый улучшенный контракт. Руководство "орлов" хочет пролонгировать сотрудничество до лета 2025-го, информирует La Gazzetta dello Sport. Форварду тогда исполнится 35 лет, но это никого не смущает.

Кроме нового контракта, Лацио соблазняет Чиро капитанской повязкой. Итальянец нашел свою игру в Риме и хотел бы завершить там карьеру, однако мог бы согласиться на хорошее предложение из другого клуба. А вот статус капитана окончательно привяжет его к Лацио.

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Нынешний капитан "бьянкочелести" Сенад Лулич летом этого года покинет клуб – у 34-летнего ветерана заканчивается контракт, который стороны продлевать не будут.

В нынешнем сезоне Чиро Иммобиле провел 26 матчей в Серии А, в которых забил 27 мячей и отдал 7 ассистов. Сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку итальянского чемпионата.

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