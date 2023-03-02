Керівництво Роми буде дуже ретельно оцінювати другий рік роботи Жозе Моурінью.

Подальша співпраця з "Особливим" буде значною мірою залежати від виходу "вовків" у Лігу чемпіонів, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Рома пропускає вже 4 поспіль розіграші головного євротурніру, що сильно шкодить репутації та доходам клубу. Боси римлян запрошували Моурінью саме з ідеєю повернутися в ЛЧ, але з першої спроби не вдалося. У минулому сезоні Серії А Рома фінішувала шостою, відставши від топ-4 на 7 очок. Перемога в Лізі конференцій стала лише слабкою втіхою для амбітних власників.

Зараз Моурінью значно ближчий до виконання своєї місії. Після 24 турів чемпіонату Рома йде п'ятою, але попереду трійка команд на відстані 1-3 пунктів. Якщо ж португальцю знову не вдасться повернути "вовків" в ЛЧ, то його може не врятувати чинний контракт до літа 2024 року.

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