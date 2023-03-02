Наполі відірвався на вершині Серії А на 18 очок і однією ногою вже у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Неаполітанці досягають своїх успіхів з красивою грою, що навіть цінніше. Які ж причини прориву?

Наполі – найкраща команда сезону з огляду на об'єктивні показники. Неаполітанці йдуть за найпотужнішим графіком у всіх топ-лігах (65 очок за 24 матчі). Ніхто інший не має кращої різниці голів (+43). Така успішність перенеслася і на Лігу чемпіонів, де Наполі розтрощив Ліверпуль і Аякс. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, в чому секрет успіху команди Лучано Спаллетті.

Наполі красиво розбив Айнтрахт і заглядає у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Хвіча пробачив з пенальті, але все виправив

Фантастичні влучання в новачків

Розпочати потрібно з того, що прорив майже ніхто не прогнозував, оскільки були вагомі аргументи "проти". Наполі влітку втратив капітана Лоренцо Інсіньє (поїхав догравати в Торонто), форварда Дріса Мертенса (вільним агентом в Галатасарай), основного хавбека Фабіана Руїса (трансфер в ПСЖ) і лідера оборони Каліду Кулібалі (пішов на підвищення в Челсі).

Кожну втрату неаполітанці компенсували трансфером на вхід. Однак прийшли невідомі широкому загалу виконавці, з якими загальний рівень команди мав би впасти. У підсумку не просто не впав, а виріс завдяки знахідкам спортивного директора Крістіано Джунтолі.

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Хвіча Кварацхелія прийшов з батумського Динамо за "копійки" та приголомшив яскравим футболом. Найкраща інвестиція Європи, якщо врахувати вік вінгера та потенційну суму перепродажу, наприклад, в АПЛ. 22-річний грузин за кілька місяців виправдав витрачені 12 мільйонів євро, граючи на тому рівні, якого чекають від 70-мільйонного Мудрика. Кварадона, як його охрестили в Неаполі, – наймолодший футболіст, який вибив у цьому сезоні дабл-дабл (12 голів + 13 асистів).

Хвіча крутий, але придбання Кіма з Фенербахче мало ще більший ефект. Корейцю потрібно було замінити не Інсіньє, який регресував, а найкращого гравця команди. Кулібалі роками був у топі центрбеків Серії А, однак Кім зробив втрату сенегальця непомітною. Мін Чже на тому ж височенному рівні розпочинає атаки, але швидший і ефективніший у єдиноборствах. Наполі омолодив лінію оборони, заробив 20 млн і став сильнішим. Фантастичний бізнес.

Третій після Холанда та Мбаппе робить різницю

Тактичної революції за останній рік не було. Наполі все ще лідер Серії А за володінням і витрачає найбільше часу/передач на кожну атаку. Однак всі ідеї Лучано Спаллетті запрацювали ефективніше. Тренер ще раніше заклав базу для позиційних атак – команда вже в минулому сезоні найкраще контролювала м'яч і майстерно розбивала пресинг. Грамотна взаємодія у трикутниках на флангах була стабільним джерелом моментів.

Napoli's wide triangles rotate within rigid zones but do so fluidly. A circulatory option, the wing, and the half space between the lines is *ALWAYS* occupied.



That fluid rigidity enables the optimal balance of A) repeatability & B) unpredictability.pic.twitter.com/HNEj9yqZzK — EBL (@EBL2017) January 26, 2023

Але Наполі виглядав передбачуваним, штучно вповільнюючи свої атаки. У поточному сезоні з'явилася опція швидких випадів, які ускладнюють суперникам оборону. Визначальним у цьому аспекті став розмін Інсіньє на Кварацхелію. Якщо екскапітан отримував м'яч виключно в ноги, то Хвіча небезпечний на просторі. Грузин тероризує опонентів непередбачуваним дриблінгом. Тепер з лівого флангу не лише летять подачі на дальню стійку. Квара може зміститися в центр і вдарити в стилі Коноплянки (соррі за такий референс), може піти в обіграш по бровці та прострілити, може на швидкості розіграти стінку, може п'яткою скинути під удар.

Не менш цінним є універсалізм Осімхена. Влітку 2020-го здавалося, що Наполі сильно переплачує – 70 мільйонів євро за форварда, який за два роки до того перехворів на малярію та провів лише один ударний сезон у Франції. Початок неапольської кар'єри також не задався: травма плеча, коронавірус, важке зіткнення з переломом вилиці. Віктор дуже багато пропустив.

Аж ось нігерієць нарешті проводить повноцінний сезон без серйозних проблем зі здоров'ям. І заробляє статус третього найкращого форварда Європи після Мбаппе та Холанда. Вже понад місяць він не йде з поля без голів. Осімхен шикарно працює без м'яча – знаходить сліпі зони у захисників і атакує вільний простір. Віктор любить отримувати м'яч на швидкості, гарно розбирається в штрафному майданчику (19 голів у Серії А – всі з меж штрафного), а також звільняє зони партнерам, витягуючи за собою опонентів. Окрім цього, Осімхен розпочинає пресинг команди, який у цій кампанії особливо ефективний.

Баланс, глибина та поділ ролей

Спаллетті – не догматичний тренер. Він за своєю філософією ближчий до Анчелотті, ніж до Гвардіоли, Клоппа, Тен Хага чи навіть Конте. Лучано не підганяє футболістів під певні профілі, а будує команду навколо сильних сторін своїх виконавців і дає простір для імпровізації. А більшість цих виконавців показують найкращий футбол у кар'єрі, стрибаючи вище голови. У Наполі сформувався ідеальний баланс з розподілом ролей.

Неаполітанці люблять, коли їх пресингують. У півзахисті є майстри з протидії. Станіслав Лоботка – Жоржінью на мінімалках – відрізає суперників передачами і задає напрямок атакам. Франк Замбо-Ангісса прекрасно почувається під тиском, просуваючи м'яч на ривках. І має непогану альтернативу в особі Ндомбеле. Пйотр Зєліньскі активніший без м'яча, а під час атак вривається в штрафний майданчик з глибини та відповідає за другий темп.

Лівий захисник (здебільшого Руй) більше підтримує атаку, отримуючи зону під час зміщень Кварацхелії в центр. А на протилежному фланзі Ді Лоренцо залишається глибше для розіграшів. Правий край атаки, де чергуються Політано та Лосано, можна назвати слабкою ланкою, але в плей-офф Ліги чемпіонів проти Айнтрахта мексиканець несподівано став найкращим на полі.

Не варто недооцінювати роль джокерів. Джованні Сімеоне користується шансами на повну, забиваючи переможні голи Мілану та Ромі. Еліф Ельмас готовий підстрахувати будь-яку позицію (6+1 – чудово для запасного). А ще треба відзначити хорошу оборону на стандартах – Наполі за весь чемпіонат пропустив лише один гол.

Вистраждане Скудетто на фоні кризи конкурентів

"Марадона б нами пишався", – сказав Лучано Спаллетті після побиття Аякса в Лізі чемпіонів. Наполі бере стабільністю і періодично дає видовище. 5:1 з Ювентусом, 4:1 з Ліверпулем. Ефектність і ефективність в одному флаконі. Лише дві поразки за весь сезон: по пенальті від Кремонезе в Кубку Італії та від Ліверпуля в ЛЧ, коли турнірні завдання були вирішені.

Допомагають обставини, адже Наполі проходить сезон фактично без травм, а в конкурентів проблеми. Мілан і Ювентус страждають через травми (+ штраф для Юве), Інтер сильно прогадав зі ставкою на Лукаку (+ низка невдалих рішень тренера), Аталанта влаштувала перебудову, а Рома в полоні примітивності Моурінью. Тому сформувався 18-очковий відрив, який розгубити нереально. Скудетто в кишені. У Лізі чемпіонів також пощастило з кризовими Ліверпулем і Аяксом, а потім з франкфуртським жеребом на 1/8.

Наполі вистраждав це везіння – за останні 10 років "партенопеї" не раз підбиралися до Скудетто впритул, демонструючи чемпіонський футбол. Цього разу теж висіло очікування, коли вони посиплються. "Це ж Наполі..." Але команда зберегла ігрову та ментальну стабільність. Лучано Спаллетті навіть уник звичного зимового спаду. Наполі красиво летить до першого чемпіонства за 33 роки, першого з часів Дієго Армандо.