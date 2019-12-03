Спортивний директор Ювентуса однозначно відповів щодо майбутнього Роналду у клубі

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі поділився думкою щодо подальшої співпраці туринців із зірковим форвардом Кріштіану Роналду.

"Програш Роналду у боротьбі за "Золотий м'яч" і його відсутність на офіційній церемонії? Мені смішно, бо у нас є інші проблеми.

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Він прагнув нагороди найкращого гравця Серії А, тому що він амбітна людина. На нашу думку, він заслужив "Золотий м'яч". Він буде в Ювентусі наступного сезону, без сумнівів. Кріштіану хоче виграти ще один "Золотий м'яч" з нами, і ми його підтримуємо", – наводить слова Паратічі Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, Роналду посів лише третю сходинку у голосуванні за головну індивідуальну перемогу у футболі, поступившись Мессі та ван Дейку.