У суботу у 18-му турі чемпіонату Італії відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 18-й тур

Кремонезе – Монца – 2:3

Голи: Чофані, 67, Дессер, 83 – Чуррія, 8, Капрарі, 19 (п.), 55

Лечче – Мілан – початок матчу о 19:00

Інтер – Верона – початок матчу о 21:45

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У першому матчі дня Кремонезе приймав Монцу. Найгірша команда Серії А підтвердила своє реноме, поступившись супернику. Чуррія вивів гостей вперед вже на початку матчу, а в середині тайму Капрарі з пенальті подвоїв рахунок. Після відпочинку форвард збірної Італії оформив дубль і, здавалось, зняв всі питання щого переможця.

Однак іншої думки були господарі. В середині другої сорокап'ятихвилинки Чофані, який тільки вийшов на заміну, один гол відквитав. А за 7 хвилин до завершення основного часу Дессер закрутив максимальну інтригу, зробивши рахунок 2:3. Однак, оформити камбек Кремонезе не вдалось – команда залишається на останній сходинці турнірної таблиці Серії А.

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