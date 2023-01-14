Реджина офіційно повідомила, що Микита Контіні став гравцем команди, перебравшись з Наполі.

Український воротар став героєм матчу Кубка Італії: потягнув три пенальті і забив вирішальний

Українець перебрався на правах оренди до кінця сезону. Додамо, що в поточному сезоні Контіні допоміг Сампдорії пройти до наступного раунду Кубка Італії, який потягнув у серії пенальті аж 3 одинадцятиметрових та забив вирішальний удар.

Нагадаємо, Контіні-Барановський має українське коріння: його мати – українка, батько – італієць, а сам Микита народився у 1996 році в Черкасах. Він є вихованцем Наполі, однак за першу команду неаполітанців не провів жодного матчу, постійно поневіряючись по орендах у клубах нижчих ліг (СПАЛ, Каррарезе, Таранто, Понтедера, Сієна та Віртус Ентелла).

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