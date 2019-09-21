Лацио размышляет над заменой Индзаги на Гаттузо

Германия — 20 сент 57
-
Шальке в родных стенах победил Майнц и вышел на вторую позицию в Бундеслиге
-
Шевченко объявил список игроков сборной Украины на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и ПортугалииСборная Украины — 20 сент 1353
-
Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікендуМир — 20 сент 591
-
Чому "кризове Динамо, з якого насміхається Шахтар", обіграло Мальме в ЛЄ на спорожнілому стадіоні – версія шведських ЗМІЛига Европы — 20 сент 1166
-
Реал нашел сенсационную замену ЗидануИспания — 20 сент 2189