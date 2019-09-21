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Лацио размышляет над заменой Индзаги на Гаттузо

11:43 24 Читати українською
Лацио размышляет над заменой Индзаги на Гаттузо
Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги / Фото ФК Милан

В текущем сезоне Серии А может состояться первая тренерская отставка.

Неудачные результаты Лацио на старте сезона заставили боссов клуба рассмотреть варианты замены главного тренера Симоне Индзаги.

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Одним из наиболее вероятных кандидатов на кресло нового наставника "орлов" является Дженнаро Гаттузо, сообщает Il Messaggero.

Последним клубом 41-летнего специалиста был Милан, с которого его уволили после завершения сезона 2018/19. Сейчас Гаттузо остается без работы.

После 3-х туров Серии А Лацио находится на 10-м месте, имея в активе 4 очка.

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Лацио Лацио Милан Милан Италия Симоне Индзаги Симоне Индзаги Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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