Лаціо приймав Рому у 18 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Лаціо – Рома.

Господарі несподівано відкрили рахунок вже на 14-й хвилині після ганебної помилки захисника Роми Роджера Ібаньєса, який подарував м'яч супернику у власному штрафному майданчику.

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До свистка на перерву Альберто подвоїв перевагу "орлів". У другому таймі Луїс не збавив обертів і забив свій другий м'яч, довівши рахунок до розгромного.

Перемога дозволила Лаціо піднятись на 7-му сходинку таблиці Серії А, Рома залишилась на третьому місці.

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