Українець може перебратися до Серії А, стверджує Corriere dello Sport.

Манчестер Сіті розглядає двох зіркових конкурентів на місце Зінченка

Зінченко потрапив у шорт-лист "орлів" на фоні травми капітана римлян Сенада Луліча. Спортдир Лаціо Ільї Таре чекає на остаточний вердикт лікарів щодо термінів відновлення боснійця від травми кісточки. Якщо Луліч змушений буде пропустити значний відрізок сезону, то Лаціо вийде на ринок.

Потенційний трансфер Зінченко коштуватиме орієнтовно 20 млн євро. Римляни воліли б взяти універсала в оренду з правом викупу. Альтернативні варіанти для "орлів" – оборонець Лілля Домагой Брадаріч і талант сербських Чукарічок Дімітріє Каменовіч.

До слова, в нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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