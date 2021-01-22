Кілька днів тому Лаціо презентував у статусі гравця молодіжної команди 17-річного івуарійця, про якого раніше ніхто не чув. Сьогодні Gazzetta dello Sport розкрила деталі операції.

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Виявилося, що 18 місяців тому Ларсон Кулібалі прибув до Італії, щоб знайти роботу. Один з соціальних працівників, який працює з молоддю в таборах для біженців, подивився вуличний турнір, в якому взяв участь Кулібалі. Гра Ларсона виявилася настільки переконливою, що про нього доповіли тренеру академії Лаціо Мауро Б'янкессі.

Казка для Кулібалі продовжилася тим, що він підписав контракт з "орлами" і буде виступати за команду U-18. Відзначається, що африканець ніколи серйозно не займався футболом. "Кілька місяців тому він вперше торкнувся до футбольного м'яча, але ми побачили в ньому великий талант", – сказав Б'янкессі.

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