Несколько дней назад Лацио представил в статусе игрока молодежной команды 17-летнего ивуарийца, о котором ранее никто не слышал. Сегодня Gazzetta dello Sport раскрыла детали сделки.

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Оказалось, что 18 месяцев назад Ларсон Кулибали прибыл в Италию, чтобы найти работу. Один из социальных работников, работающий с молодежью в лагерях для беженцев, посмотрел уличный турнир, в котором принял участие Кулибали. Игра Ларсона оказалась настолько убедительной, что о нем доложили тренеру академии Лацио Мауро Бьянкесси.

Сказка для Кулибали продолжилась тем, что он подписал контракт с "орлами" и будет выступать за команду U-18. Отмечается, что африканец никогда серьезно не занимался футболом. "Несколько месяцев назад он впервые коснулся к футбольному мячу, но мы увидели в нем большой талант", – сказал Бьянкесси.

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