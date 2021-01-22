Захисник лондонського Челсі Фікайо Томорі щонайменше другу частину нинішнього сезону проведе у чемпіонаті Італії.

Манджукіч може дебютувати за Мілан вже проти Маліновського і Ко – форвард лише 3 дні тому підписав контракт

Мілан орендував 23-річного англійця канадського походження із правом викупу, повідомляє офіційний сайт "россонері". За свою нову команду Томорі виступатиме під 23-м номером.

Додамо, що це вже третій зимовий новачок чинного лідера Серії А. Раніше Мілан підписав півзахисника Суаліхо Мейте та форварда Маріо Манджукіча. Для Томорі цей перехід буде хорошим шансом отримати ігрову практику, адже центр захисту – проблемна зона у команді Стефано Піолі. Пара К'яєр-Романьйолі є практично безальтернативною.

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