Лаціо мінімально переграв Емполі

В матчі 23 туру Серії А Лаціо переграв Емполі завдяки голу з пенальті. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Лаціо – Емполі – 1:0

Гол: Кайседо, 42, (пен)

Лаціо поступово захоплював ініціативу в матчі і наприкінці першого тайму вийшов вперед в рахунку. Кайседо запресингував воротаря і той збив форварда. Еквадорець реалізував пенальті. В другому таймі римляни продовжували атакувати, однак більше забити не вдалось.

Завдяки цій перемозі Лаціо набрав 38 очок та піднявся на 4 місце, Емполі з 18 пунктами залишився на 17 позиції.