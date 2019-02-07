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Лаціо мінімально переграв Емполі

23:27 10 Читать на русском
Лаціо мінімально переграв Емполі
Лаціо – Емполі –1:0 / Eurosport

В матчі 23 туру Серії А Лаціо переграв Емполі завдяки голу з пенальті. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Лаціо – Емполі – 1:0

Гол: Кайседо, 42, (пен)

Лаціо поступово захоплював ініціативу в матчі і наприкінці першого тайму вийшов вперед в рахунку. Кайседо запресингував воротаря і той збив форварда. Еквадорець реалізував пенальті. В другому таймі римляни продовжували атакувати, однак більше забити не вдалось.

Завдяки цій перемозі Лаціо набрав 38 очок та піднявся на 4 місце, Емполі з 18 пунктами залишився на 17 позиції.

Італія23 турОлімпіко (Рим)

Лаціо - Емполі: Четвер 07 лютого 2019

Лаціо
Матч завершено
1 : 0
Емполі
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Лаціо - Емполі Лаціо Лаціо Емполі Емполі Італія
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