Лацио минимально переиграл Эмполи

В матче 23 тура Серии А Лацио переиграл Эмполи благодаря голу с пенальти. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Лацио – Эмполи – 1:0

Гол: Кайседо, 42, (пен)

Лацио постепенно захватывал инициативу в матче и в конце первого тайма вышел вперед в счете. Кайседо запресинговал вратаря и тот сбил форварда. Эквадорец реализовал пенальти. Во втором тайме римляне продолжали атаковать, однако больше забить не удалось.



Благодаря этой победе Лацио набрал 38 очков и поднялся на 4 место, Эмполи с 18 пунктами остался на 17 позиции.