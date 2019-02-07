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Лацио минимально переиграл Эмполи

7 февраля 23:32 8 Читати українською
Лацио минимально переиграл Эмполи
Лацио – Эмполи –1:0 / Eurosport

В матче 23 тура Серии А Лацио переиграл Эмполи благодаря голу с пенальти. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Лацио – Эмполи – 1:0

Гол: Кайседо, 42, (пен)

Лацио постепенно захватывал инициативу в матче и в конце первого тайма вышел вперед в счете. Кайседо запресинговал вратаря и тот сбил форварда. Эквадорец реализовал пенальти. Во втором тайме римляне продолжали атаковать, однако больше забить не удалось.

Благодаря этой победе Лацио набрал 38 очков и поднялся на 4 место, Эмполи с 18 пунктами остался на 17 позиции.

Италия23 турОлимпико (Рим)

Лацио - Эмполи: Четверг 07 февраля 2019

Лацио
Матч окончен
1 : 0
Эмполи
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Лацио - Эмполи Лацио Лацио Эмполи Эмполи Италия
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