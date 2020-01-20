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Лацио хочет взыскать компенсацию со своих фанатов за нацистские жесты

20 января 20:13 51 Читати українською
Лацио хочет взыскать компенсацию со своих фанатов за нацистские жесты
Фанаты Лацио на северной трибуне Стадио Олимпико / The Times

Римский клуб не простил своим фанатам их поведение на матче Лиги Европы против Ренна.

Лацио намерен получить возмещение ущерба у болельщиков, которые, демонстрируя нацистские приветствия во время матча с Ренном (3:1), привели своими действиями к дисквалификации трибуны Curva Nord. Речь идет о 50 тысячах евро, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Клуб изучил видеозаписи с трибун и установил личности правонарушителей. Римляне предлагают виновникам инцидента самым связаться с клубом, чтобы договориться о выплате компенсации.

Ранее дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии оштрафовал Лацио на 20 тысяч евро в связи с расистским поведением болельщиков клуба в матче 18-го тура Серии А против Брешии (2:1). Фанаты римлян три раза пели оскорбительные песни в адрес нападающего Брешии Марио Балотелли.

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Италия Расизм в футболе Лацио Лацио
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