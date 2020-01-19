Іммобіле планує побити рекорд Ігуаїна – форвард Лаціо лідирує у змаганні за "Золотий бутс"

Нападник римського Лаціо Чіро Іммобіле заявив, що має намір побити рекорд результативності Серії А в одному сезоні, який належить Гонсало Ігуаїну.

Вчорашній хет-трик у матчі з Сампдорією (5:1) зміцнив лідерство Іммобіле у перегонах за "Золотий бутс". Італієць має у своєму активі 23 голи після 19 зіграних матчів – наразі він є найкращим бомбардиром топ-5 європейських чемпіонатів, випереджаючи Тімо Вернера з Лейпцига і Роберта Лєвандовскі з Баварії.

Хет-трик Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – Сампдорія – 5:1Хет-трик Іммобіле у відеоогляді матчу Лаціо – Сампдорія – 5:1

"Тільки Ігуаїн зміг забити 36 голів за сезон. Це буде важко, але з такими одноклубниками, уболівальниками і таким ставленням до справи я сподіваюся, що зможу покращити цей показник", – цитує Іммобіле Sky Italia.

До слова, Лаціо наразі посідає 3 місце у турнірній таблиці Серії А. Римляни відстають від Ювентуса та Інтера на 3 і 1 очко відповідно.

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