Мілан близький до завершення трансферу лідера Роми
17:07 - Читать на русском
Півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло близький до зміни клубної прописки.
Дзаньйоло досягнув принципової домовленості щодо переходу в Мілан, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Майбутня угода буде розрахована до 2027 року, а зарплатня становитиме 3,5 млн євро на рік плюс бонуси. Залишилось домовитись з Ромою щодо переходу, яка бажає отримати 30 млн євро за хавбека.
До слова, Дзаньйоло провів 17 матчів за Рому, в яких відзначився 2 голами та 3 результативними передачами.
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