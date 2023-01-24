Дзаньйоло досягнув принципової домовленості щодо переходу в Мілан, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Майбутня угода буде розрахована до 2027 року, а зарплатня становитиме 3,5 млн євро на рік плюс бонуси. Залишилось домовитись з Ромою щодо переходу, яка бажає отримати 30 млн євро за хавбека.

До слова, Дзаньйоло провів 17 матчів за Рому, в яких відзначився 2 голами та 3 результативними передачами.

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