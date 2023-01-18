Мілан та Інтер розіграли Суперкубок Італії-2022 у Саудівській Аравії (0:3). Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Володар Скудетто (Мілан) і переможець розіграшу Кубка Італії (Інтер) розіграли перший трофей сезону 2022/23. Матч, як і онлайн-трансляція Мілан – Інтер, стартував у 21:00 за Києвом. Зустрічалися сусіди у турнірній таблиці Серії А – команда Піолі йде другою, випереджаючи "нерадзуррі" на один бал.

Обидва тренери вирішили нічого не вигадувати. Сімоне Індзагі виставив традиційні для себе 3-5-2 із трьома центрбеками, латералями Дімарко і Дарміаном, а також дуетом Джеко-Лаутаро на вістрі атаки. Піолі теж не здивував – хіба що можна відзначити вихід у старті К'яера замість Калюлю, який отримав відпочинок. Все решта було доволі прогнозовано.

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Перший момент був за Інтером. Джеко заробив право на перспективний штрафний, який ударом у стінку зіпсував Чалханоглу. А на 10-й хвилині "нерадзуррі" повели в рахунку. Джеко в дотик класно віддав на Бареллу, той з правого флангу прострілив на Дімарко, який пробив повз Тетерушану. Дуже легко вдалося Інтеру забити швидкий гол – не без допомоги Тео Ернандеса, який тотально втратив позицію, не встеживши за Бареллою.

"Россонері" відповіли моментом Леау. Рафа отримав м'яч на лівому фланзі, але не зумів перекинути Онана – камерунський кіпер врятував. Як реалізовувати такі нагоди, показав Едін Джеко. Боснієць отримав довгий пас від Бастоні, на замасі ефектно прибрав Тоналі та без шансів пробив у дальній. Феноменальна гра від 36-річного ветерана! 2:0 вже на 21-й хвилині – Інтер просто переїхав Мілан у дебюті матчу, безжально використавши обидва свої моменти.

Команда Індзагі ледь не зняла всі питання ще до 30-ї хвилині. Тетерушану у стрибку з великими труднощами не дав забити Джеко, відбивши удар боснійця. Мілан тотально провалив перший тайм, практично нічого не створивши біля воріт Інтера. Так, у чемпіонів набралося 5 ударів у бік рамки, але у площину влучив лише один. Випадав Леау, від якого було обмаль гостроти, а Мессіас на протилежному фланзі взагалі розчинився.

Другий тайм розпочався з атак Мілана. Дальній удар Тео Ернандеса був неточним, з таким же успіхом пробив і Беннасер. Цікаво зіграв Діас, який дотепно пропускав м'яч на Жиру після прострілу Ернандеса, однак захисники Інтера розгадали цей задум. Класний шанс був у Леау, який нарешті нагадав про себе фірмовим ривком і ударом – дуже близько, але все ж повз ворота.

Інтер діяв від оборони – Індзагі у своєму стилі почав грати на утримання рахунку. Мілан же намагався скоротити відставання, проте швидкий гол підопічним Піолі не вдався. "Нерадзуррі" стримали натиск суперників, які по перерві заграли куди активніше і гостріше. Піолі освіжив атаку, кинувши в бій Де Кетеларе з Оріджі, але все, що дозволяли гравці Інтера – це дальні удари, які вже не несли такої загрози для Онана, як на початку тайму.

А на 77-й "нерадзуррі" закрили матч. Лаутаро Мартінес зробив посміховсько з Томорі, розвернувши опонента, і технічно шведою поклав м'яч у дальній кут. Краса і фінальна крапка. 3:0.

Інтер переконаливо і закономірно здобув 7-й Суперкубок Італії в історії, зрівнявшись за цим показником із Міланом. Команда Сімоне Індзагі виграла перший трофей у сезоні 2022/23, розгромивши свого принциповного суперника. Мілан сьогодні чорно-синій.

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