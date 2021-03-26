Президент Лаціо Клаудіо Лотіто буде змушений на певний час припинити займатись улюбленою справою.

За порушення COVID-протоколу Лаціо оштрафували на 150 тисяч євро, а президента клубу відсторонили від футбольної діяльності на 7 місяців, повідомляє Sky Sport.

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Восени були виявлені розбіжності у звітах римлян щодо хворих на коронавірус гравців перед матчами Ліги чемпіонів та Серії А. Керівництво "орлів" звинувачували у помилці лабораторію, яка проводила перевірку. Команді Індзагі загрожувало зняття очок у Серії А.

Після 27-ми турів чемпіонату Італії Лаціо розташувався на 7-й сходинці.

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