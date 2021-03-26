Президент Лацио Клаудио Лотито будет вынужден на время прекратить заниматься любимым делом.

За нарушение COVID-протокола Лацио оштрафовали на 150 тысяч евро, а президента клуба отстранили от футбольной деятельности на 7 месяцев, сообщает Sky Sport.

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Осенью были обнаружены различия в отчетах римлян по больных на коронавирус игроков перед матчами Лиги чемпионов и Серии А. Руководство "орлов" обвиняли в ошибке лабораторию, которая проводила проверку. Команде Индзаги грозило снятие очков в Серии А.

После 27-ми туров чемпионата Италии Лацио расположился на 7-й строчке.

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