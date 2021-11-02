Для Динамо у поточному розіграші Ліги чемпіонів наступає момент істини. Кияни йдуть на останній позиції у турнірній таблиці групи Е, відставши від Барселони на два залікових бали, а від Бенфіки – на три. При цьому "біло-сині" не забили жодного голу, пропустивши аж шість. Таким чином, поразка каталонцям у поєдинку на НСК Олімпійський де-факто поставить хрест на перспективах боротьби за плей-офф ЛЧ.

Динамо – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

В принципі, ніхто про вихід в 1/8 фіналу і не мріяв. Занадто вже потужна група. Для динамівців головним завданням залишається перемога над Бенфікою на Да Луж – за рівності очок підопічні Мірчі Луческу обійдуть лісабонців. От тільки тут є два нюанси: по-перше, немає гарантій щодо цієї звитяги, а по-друге – Барселона зараз настільки вразлива, що існує ризик осічки каталонців у зустрічі з "орлами". У Португалії "блаугранас" зазнали розгрому, а вдома вони навіть Алавес не обіграли.

Зрештою, для Динамо буде ганьбою залишатись без забитих голів чи хоча б без конкурентних матчів у поточному розіграші ЛЧ. Звісно, суперники сильні, тож наївно вимагати рівної боротьби за вихід у плей-оф ЛЧ – втім, хоча б спробувати нав'язати її кияни зобов'язані. На жаль, на Камп Ноу зробити цього не вдалося – "біло-сині" програли з гідним рахунком (0:1), однак у їхній грі гідного було мало. Динамівці просто закрилися у середньому блоці й навіть непогано оборонялися, але діяли занадто боязно, без контргри. Три удари за матч – це смішно.

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Можна, звісно ж, списувати все на рівень і неможливість стрибнути вище голови, але нинішню Барселону возять Кадіс, Алавес, Райо Вальєкано та Гранада. Це – дев'ята команда чемпіонату Іспанії. Щоправда, за очікуваним очками вона несподівано йде першою у Ла Лізі, але це говорить лишень про переоцінку важкості ігрової кризи "блаугранас", а не про її відсутність. Всі провали каталонців у поточному сезоні сталися абсолютно по ділу.

Головною тактичною проблемою Барселони залишається робота на останній третині поля. Команда круто виходить з оборони й катає м'яч у центрі поля, але при завершенні атак все виглядає дуже банально – гра зводиться до стерильних перекатів з подальшими кросами. Цим грішили при Рональді Кумані (доходило до 50 подач/прострілів за матч), це продовжується і з Серхі Бархуаном.

Крім того, колектив залишається досить вразливим у перехідних фазах. Барселону не просто можна контратакувати – це потрібно робити. Доведено Алавесом, Валенсією, Райо Вальєкано та купою інших клубів у поточному сезоні. Оборона "блаугранас" дасть шанс усім. Крім того, підопічні Серхі Бархуана слабкі у верхових єдиноборствах – втім, кияни несподівано поступилися у цьому компоненті на Камп Ноу, не вигравши у 23 дуелях з 28-ми.

Взагалі, Динамо на Камп Ноу видало непогані статистичні показники в плані оборонної роботи. Темп руху м'яча теж був пристойним (понад 16 передач за хвилину), однак інтенсивний пресинг каталонців, якісна робота по Буяльському й Циганкову та досить боягузлива тактика киян призвели до поразки. А сміливіше "біло-сині" поки що не можуть грати – коли вони розкриваються, починаються гойдалки, у яких навіть Маріуполь має шанси забити Бущану двічі.

Втім, сьогодні необхідно чіплятись за очки. І не просто чіплятись – треба перемагати. Цього вимагає не тільки турнірне становище, а і рівень складу, який сьогодні може виставити Барселона.

Кадрова ситуація

"Блаугранас" зіткнулися з воістину катастрофічними втратами. Через травми каталонцям не зможуть допомогти Піке, Педрі, та Брейтвейт, а Агуеро випав на три місяці через проблеми з серцем. В останню мить у заявку повернулися Фаті, Дембеле та Френкі Де Йонг, але їхня готовність до матчу з Динамо викликає питання. Очевидно, що когось притримають в запасі.

Кияни на два тижні втратили Миколенка. Його позицію з вірогідністю у 99% закриє Караваєв. Нових проблем зі складом у Мірчі Луческу немає. В лазареті, як і раніше, залишаються Попов, Бєсєдін і Кулач.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Барселона

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Барселона: тер Штеген – Мінгеса, Ерік Гарсія, Араухо, Альба – Ф. Де Йонг, Бускетс, Гаві – Дест, Депай, Коутіньо

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Можна було б подумати, що перед власними вболівальниками Динамо набереться сміливості й зіграє на певному куражі, але з Бенфікою так не сталося – хоча там точно необхідно було перемагати. Підопічні Мірчі Луческу діяли суперобережно, розкрившись лишень наприкінці зустрічі. Сьогодні варто очікувати такого ж розвитку подій. Кияни не стануть розкриватись, адже тоді Барса їх розірве. Навіть у ослабленому складі.

Втім, відстояти "нулі" з нинішніми "блаугранас" цілком реально. Це можна було зробити навіть на Камп Ноу. Динамо обороняється якісно, а каталонцям критично бракує як ідей у атаці, так і кадрів. Вони здатні душити киян пресингом і швидкістю руху м'яча в центральній зоні, але у завершенні атак підопічні Серхі Бархуана точно зустрінуться з проблемами. Показово, що у домашньому матчі проти "біло-синіх" Барса допустила 73 втрати м'яча на третині поля киян, встановивши антирекорд сезону.

У перемогу господарів не вірять ні букмекери, ні експерти, а от на нічию поставити сенс є. Динамо до снаги здобути цей результат.

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