У понеділок Хав'єр Тебас заявив, що президент Барселони Жоан Лапорта має піти у відставку, якщо він не зможе пояснити платежі Барселони Хосе Марії Енрікесу Негрейрі, колишньому віце-президенту суддівського комітету Іспанії.

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"Це повинні вирішувати члени клубу. Той, хто спробує заплямувати історію та імідж Барселони, отримає рішучу відповідь. Я не дам Тебасу того, до чого він мене схиляє", – цитує ВВС слова Лапорти.

Нагадаємо, що скандал вибухнув через те, що в період з 2001 по 2018 рік Барселона заплатила Негрейрі близько 7 мільйонів євро.

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