В понедельник Хавьер Тебас заявил, что президент Барселоны Жоан Лапорта должен уйти в отставку, если он не сможет объяснить платежи Барселоны Хосе Марии Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту судейского комитета Испании.

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"Это должны решать члены клуба. Любой, кто попытается запятнать историю и имидж Барселоны, получит решительный ответ. Я не дам Тебасу того, к чему он меня склоняет", – цитирует ВВС слова Лапорты.

Напомним, что скандал разразился из-за того, что в период с 2001 по 2018 год Барселона заплатила Негрейре около 7 миллионов евро.

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