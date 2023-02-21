Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес побоюється, що скандал навколо Барселони може вплинути на спільну заявку своєї країни з Португалією та Україною на проведення ЧС-2030.

Санчес вважає, що ФІФА може анулювати спільну заявку Іспанії, Португалії та України на проведення ЧС-2030 через "Барсагейт". Про це інформує AS.

Хвороба Альцгеймера дозволить Негрейрі уникнути кримінальної відповідальності за хабарі від Барселони

Щойно стало відомо про те, що Барселона давала хабарі колишньому голові суддівського корпусу Іспанії, Санчес наказав відповідним структурам провести ретельне розслідування цієї справи. Він не хоче, щоб через внутрішній скандал репутація Іспанії постраждала на міжнародному рівні.

Водночас державний секретар Іспанії Франко Пардо заявив, що "справа Негрейри" не вплине на спільну заявку Іспанії, Португалії та України на ЧС-2030.

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"