Гольове чуття Роберта Лєвандовскі та втручання Фортуни допомогли Барселоні відновити шалений відрив від Реала. Звіт матчу 22-го туру проти Кадіса читайте на "Футбол 24".

Відрив Барселони після вчорашньої перемоги Реала скоротився до п'яти очок. Це вже було небезпечно, тож каталонцям необхідно було перемагати Кадіс – тим паче, у рідних стінах. Тим паче, перед виїздом до Манчестера.

Суперник, з одного боку, здавався простим, адже "жовта субмарина" бореться за виживання. З іншого, андалусійці у п'яти останніх матчах проти Барси здобули дві перемоги та розписали дві нічиї. Перша звитяга над "підводниками" після їхнього повернення у Ла Лігу була зафіксована лишень восени минулого року.

На щастя для вболівальників "блаугранас", Кадіс підійшов до зустрічі на Камп Ноу з величезною кількістю травмованих – особливо відчутними були втрати Негредо, Гвардіоли та Еспіно. Як наслідок, Барса домінувала в першому таймі. Господарі тримали м'яч 72% ігрового часу й завдали вдвічі більше ударів. Під пресингом каталонців точність пасів "підводників" становила всього 75%.

Щоправда, рахунок на 19-й хвилині міг відкрити Кадіс. Рохеру вдалося зачепитись за лонгбол, переграти Крістенсена й прошити тер Штегена, але підопічних Хаві врятував офсайд. Це був єдиний момент гостей у першому таймі. Барселона до цього часу мала лишень простріл Торреса, які у власні ворота ледь не зрізав Карселен.

В наступні 20 хвилин "блаугранас" провели кілька хороших атак. З дальньої дистанції непогано пробивали Торрес (повз ліву стійку) та Роберто (Ледесма парирував), Бальде стріляв з добивання (над поперечкою), а Лєвандовскі головою замикав навіс на дальню стійку (трішечки неточно). Зрештою, наприкінці першого тайму господарі дотиснули аутсайдера.

На 43-й хвилині Торрес пройшов трьох на лівому фланзі й виконав м'яку подачу, після якої головою пробивав Лєвандовскі. Карселен виніс м'яч з лінії воріт, але прямо на Роберто – Серхі одразу ж покарав. 1:0! На 45-й же Лєвандовскі прийняв пас від Гавіта вистрілив метрів з 20-ти – Ледесма не побачив момент удару, тож зіграв досить незграбно. 0:2!

Таким чином, поляк забив 15 голів у перших 19-ти матчах в Ла Лізі. Лишень дебют Кріштіану Роналду в Іспанії мав такий же високий темп реалізації моментів. Для Кадіса ж рахунок 0:2 був катастрофою – "жовта субмарина" на виїзді в поточному чемпіонаті ніколи не забивала двічі.

Другий тайм швидше розчарував фанатів Барселони, ніж заспокоїв. Кадісу дозволяли занадто багато. На 57-й хвилині Рохер навіть забив вдруге, вистріливши з правого краю штрафного в ближню дев'ятку, однак взяття воріт знову скасували через офсайд. Дещо згодом тер Штегену довелося рятувати після замикання кутового, а наприкінці зустрічі андалусійці двічі влучили у стійку!

Взагалі, у другому таймі "жовта субмарина" перестріляла Барсу (9:6, 2:0 у площину + дві стійки), награвши на вищий показник очікуваних голів (1,19 vs 0,78). Із небезпечних моментів біля володінь Ледесми пригадується тільки подача Гаві на лінію воротарського, після якої Лєвандовскі перекинув голкіпера – втім, м'яч влучив у поперечку. От і все!

На жаль для гостей, відіграти бодай один гол не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони, завдяки якій каталонці відновили гандикап у 8 очок від Реала. "Блаугранас" стали першою командою в історії Ла Ліги, якій вдалося пропустити всього 7 голів та провести 17 сухих матчів за перші 22 тури чемпіонату.