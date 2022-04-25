Поразка від Райо Вальєкано стала для каталонців третьою поспіль на домашній арені. Раніше Барса програла Кадісу в чемпіонаті Іспанії та Айнтрахту в Лізі Європи. Завдяки провалам головного конкурента Реал вже у наступному турі може завоювати чемпіонство.

"Соромно": Хаві відверто розповів про проблеми Барселони після третьої поспіль поразки на Камп Ноу

"Синьо-гранатові" все ще посідають друге місце в таблиці, яке дає право кваліфікуватися в Суперкубок Іспанії. Однак тенденція насторожує уболівальників та керівництво клубу. Хаві переконаний, що все вдасться виправити, повідомляє AS. Тренер навіть дав обіцянку президенту клубу Жоану Лапорті: "Ми обов'язково піднімемося".

Втілити свої слова у реальність фахівець спробує вже 1 травня. Барселона знову гратиме на Камп Ноу. Суперником буде скромна Мальорка, яка бореться за виживання. Також для Хаві є хороші новини – до складу повернуться Жерер Піке та Ансу Фаті.

Барселона сенсаційно програла Райо Вальєкано, зазнавши третьої домашньої поразки поспіль