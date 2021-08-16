"Ми переконані, що ухвалили те рішення, яке потрібно було ухвалити. Ситуація з Мессі сумна, але це було необхідно. Тому що клуб понад усе. Ми б поставили все під загрозу. Думаю, що ці тривалі відносини були однією з найкрасивіших історій кохання, які пережила Барселона. В результаті ситуація стала гіршою. Таке життя.

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На презентації в ПСЖ він виглядав щасливим. Мої почуття були суперечливі. Я бажаю йому всього найкращого, мені подобається бачити його щасливим. Він і його сім'я заслужили на це. Не дуже приємно, що він пішов до конкурента", – наводить слова Лапорти Diario Sport.

Нагадаємо, Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. Ліонель перейшов у ПСЖ, де зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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