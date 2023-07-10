Лапорта гальмує підписання нового контракту з Хаві, повідомляє El Chiringuito. Тренер і функціонер мають суперечності щодо комплектування команди. До того ж Хаві нібито відчуває, що його недостатньо цінують в клубі.

Барселона хоче, щоб Хаві ділився зарплатою з помічниками – тренер незадоволений

Хаві очолив Барселону восени 2021-го. У минулому сезоні каталонці впевнено виграли чемпіонат Іспанії, але вилетіли з Ліги чемпіонів на груповому етапі. Тренер отримав переважно позитивні оцінки за свою роботу.

Як додає журналіст Тоні Хуанмарті, сторони все ж переконані, що досягнуть згоди та продовжать контракт, який завершується через рік. Поки що в пріоритеті трансфери та налагодження клубних фінансів.