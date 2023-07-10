Барселона не поспішає продовжувати контракт з Хаві
Президент Барселони Жоан Лапорта та головний тренер Хаві мають розбіжності.
Лапорта гальмує підписання нового контракту з Хаві, повідомляє El Chiringuito. Тренер і функціонер мають суперечності щодо комплектування команди. До того ж Хаві нібито відчуває, що його недостатньо цінують в клубі.
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Хаві очолив Барселону восени 2021-го. У минулому сезоні каталонці впевнено виграли чемпіонат Іспанії, але вилетіли з Ліги чемпіонів на груповому етапі. Тренер отримав переважно позитивні оцінки за свою роботу.
Як додає журналіст Тоні Хуанмарті, сторони все ж переконані, що досягнуть згоди та продовжать контракт, який завершується через рік. Поки що в пріоритеті трансфери та налагодження клубних фінансів.