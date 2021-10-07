Президент Барселони пояснив Хаві Ернандесу свою позицію щодо Рональда Кумана на посаді головного тренера каталонців, повідомляє Catalunya Radio.

Динамо та Реал визначать долю Кумана в Барселоні – Лапорта був змушений видати тренеру брехливий вотум довіри

Лапорта підкреслив, що довіряє нідерландському фахівцю, тому дав йому другий шанс на виправлення провальних результатів команди. Три поспіль домашні матчі (Валенсія, Динамо, Реал) визначать долю Кумана. Тим часом Хаві готовий прийняти команду у будь-який момент.

Зазначимо, що Хаві не підтримував Лапорту на виборах президента "блаугранас". Зараз екс-півзахисник тренує Аль-Садд, а його контракт з катарським клубом розрахований до 2023 року.

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