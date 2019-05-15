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Грізманн узгодив контракт із Барселоною – зарплата форварда суттєво зменшиться

15 травня 22:23 1641 Читать на русском
Грізманн узгодив контракт із Барселоною – зарплата форварда суттєво зменшиться
Антуан Грізманн / EFE

Перехід нападника мадридського Атлетіко Антуана Грізманна до Барселони набирає реальних обрисів.

28-річний француз узгодив деталі особистого контракту з "блаугранас", запевняє L'Equipe.

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За інформацією видання, Грізманн, зокрема, погодився на значне зменшення зарплати. За умовами 5-річної угоди з Барселоною чемпіон світу зароблятиме 17 млн євро на рік. Це на 6 млн менше, ніж форвард заробляє у футболці Атлетіко.

Наразі перехід Антуана Грізманна залежить від керівництва каталонського клубу. Боси Барси зважують ризики трансферу після того, як нападник минулого року в останній момент вирішив залишитися на Ванда Метрополітано замість переїзду на Камп Ноу.

У нинішньому сезоні в активі Грізманна 47 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 21 м'яч.

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