"Це була безпрецедентна презентація тренера. Я бачив людей, які раділи як ніколи раніше, і це заслуга Хаві, бо він – наша людина, людина цього клубу. Сьогодні день радості. Цей день буде відзначений в історії клубу.

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Ми повністю довіряємо Хаві. Він має керувати. Йому буде непросто, тому що йому ще належить створити команду. Але він переконав мене, сказавши, що може багато витиснути з цієї команди. Райкарду також було складно, бо треба було створювати команду. Гвардіолі було простіше, бо команда вже була.

Ла Ліга перевіряє нас знову, у цьому немає нічого нового. В Іспанії на всі операції дивляться під мікроскопом. Вони постійно вигадують щось нове. Якщо вони вирішать вивчити нашу угоду з Хаві, проблем не буде. У нас мало вільних коштів, але вони є. Хаві керуватиме командою. Він переконав мене у своїх здібностях. Впевнений, що він зможе повернути команду на правильний шлях, він її добре знає та розуміє, як треба грати", – сказав Лапорта під час прес-конференції.

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