Ліверпуль піднявся на другу сходинку за безпрограшною домашньою серією в історії АПЛ

Мерсисайдці встановили цікаве досягнення після перемоги над Вулверхемптоном (1:0).

В рамках 20-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль у важкому поєдинку зумів переграти Вулверхемптон та продовжив безпрограшну домашню серію до 50 поєдинків, повідомляє Gracenote Live.

Ліверпуль – Вулверхемптон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Це другий показник в історії АПЛ. На першій сходинці цього рейтингу розташувався Челсі, який з 2004 по 2008 рік не програвав на на власному стадіоні протягом 86 матчів поспіль.

Після 20-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Лестер на 13 очок.

Ліверпуль втримав важку перемогу над Вулверхемптоном завдяки скандальному рішенню VAR