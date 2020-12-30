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Ліверпуль піднявся на другу сходинку за безпрограшною домашньою серією в історії АПЛ

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Ліверпуль піднявся на другу сходинку за безпрограшною домашньою серією в історії АПЛ
Юрген Клопп / Фото Prime Sport

Мерсисайдці встановили цікаве досягнення після перемоги над Вулверхемптоном (1:0).

42’ Садьйо Мане
 
42’ Садьйо Мане

В рамках 20-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль у важкому поєдинку зумів переграти Вулверхемптон та продовжив безпрограшну домашню серію до 50 поєдинків, повідомляє Gracenote Live.

Ліверпуль – Вулверхемптон – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Це другий показник в історії АПЛ. На першій сходинці цього рейтингу розташувався Челсі, який з 2004 по 2008 рік не програвав на на власному стадіоні протягом 86 матчів поспіль.

Після 20-ти турів АПЛ Ліверпуль лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Лестер на 13 очок.

Ліверпуль втримав важку перемогу над Вулверхемптоном завдяки скандальному рішенню VAR

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Теги
Англія Челсі Челсі Ліверпуль - Вулверхемптон Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Рекорди
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