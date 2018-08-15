Лаксальт стане гравцем Мілана

Ліга чемпіонів — 16:20 4212
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"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро
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"Судді грали за Динамо". Легендарний захисник киян має претензії до гри команди Хацкевича проти СлавіїЛіга чемпіонів — 15:00 4453
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Жилмар продовжить тренувати Львів, незважаючи на призначення МазяраУкраїна — 14:53 1530
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Динамо – Славія: чи справедливо арбітр прийняв на користь киян два спірні рішення?Ліга чемпіонів — 13:40 3008
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Аякс – Динамо: трансферна вартість гравців обох команд – 19-річний де Лігт дорожчий за Циганкова у 5 разівЛіга чемпіонів — 12:40 5596
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