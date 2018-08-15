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Лаксальт стане гравцем Мілана

18:10 145 Читать на русском
Лаксальт стане гравцем Мілана
Дієго Лаксальт / Фото: соцмережі

Півзахисник Дженоа Дієго Лаксальт продовжить кар'єру в Мілані.

Мілан узгодив трансфер 25-річного хавбека Дженоа Дієго Лаксальта, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Россонері" заплатять за гравця збірної Уругваю 18 млн євро – 14 млн одразу, 4 млн – у якості бонусів.

Також уточнюється, що по факту Мілан заплатить лише 3 млн євро, адже 11 млн Дженоа йому винен за трансфер Джанлуки Лападули.

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