"На ти з Гвардіолою і Барсою": Аякс – найпотужніший суперник Динамо на шляху до Ліги чемпіонів і десятків мільйонів євро

Київське Динамо ніби було сіяне на стадії плей-офф ЛЧ 2018/19, однак годі знайти важчого суперника для киян. "Футбол 24" пояснює, чому.

Отож, на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів Динамо било Славію і тепер зіграє з давнім знайомим. Аякс розгромив Стандард, за який стабільно не грає Валерій Лучкевич, і тепер 21 і 28 серпня позмагається з киянами за добрих 30 мільйонів євро призових, які дістануться переможцю цієї дуелі.

Аякс – Динамо: трансферна вартість гравців обох команд – 19-річний де Лігт дорожчий за Циганкова у 5 разів

Аякс веде вже 118-річну історію, багату на трофеї: рекордні 33 чемпіонства Нідерландів (щоправда на 34-е вже чекають понад 4 роки) і 18 Кубків країни. Амстердамці вигравали все, що тільки можна, в міжнародному футболі: Кубок УЄФА і Кубок Кубків, Кубок і Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи і Міжконтинентальний кубок. Однак останній свій європейський (а заодно і світовий) трофей завоювали ще 23 роки тому.

Склад Аякса експерт у цій галузі Трансфермаркт оцінює у фантастичні 229,1 млн євро. Це дуже крута сума як для клубу, який живе з продажу своїх зірок. Для порівняння, вартість усіх гравців Динамо оцінено у 62,20 млн євро.

До речі, про трансферний баланс суперників: амстердамці цього літа придбали гравців на 24 млн євро більше, ніж продали. Екс-зірка Арсенала та Аякса, а нині спортивний директор Марко Овермарс переконав клубних босів, що треба нарешті спустошувати гаманці. Адже Амстердам уже 4 роки залишається без трофеїв.

В Аякс прийшли 5 новачків за понад 41 мільйон євро з ринковою вартістю за 48 млн. Аяксиди продали своїх футболістів на 17 з половиною мільйонів, хоча їхня вартість на 11 млн більша. Динамо витратило близько 16 мільйонів на гравців, трансферна вартість яких оцінена в 19. Водночас покинули київський клуб гравці на 25 мільйонів ринкової вартості, а доходи клубу за них становили приблизно 2,5 млн.

Найдорожчий гравець "синів бога" Матейс де Лігт коштує на ринку не менше 40 млн євро. У свої 19 він давно капітан головної команди і може собі дозволити такі ось відверті заявочки: "Або ми виходимо в груповий етап ЛЧ, або я йду вже цього літа". Для порівняння, найдорожчий гравець Динамо Віктор Циганков оцінений лише на 8 мільйонів.

Навіть Бенфіка нині не видається настільки серйозним, насиченим молодими талантами і маститими вовками суперником. Аякс, на відміну від тих же португальців, може собі дозволити трансфери зірок АПЛ. Форвард Душан Тадіч, який прийшов із Саутгемптона, та захисник Дейлі Блінд із самого Манчестер Юнайтед – досвід і техніка, придбані за 11,4 і 16 млн євро відповідно.

Стадіон Аякса Амстердам Арена нещодавно був перейменований на честь легенди клубу і "помаранчевої" збірної – Йохан Кройф Арена вміщує понад 53 тисячі вболівальників. Ця споруда досить новенька – їй лише 22 роки. На час концертів топ-гуртів її місткість збільшується майже до 70 тисяч. Під назвою Амстердам Арена стадіон приймав півфінал Євро-2000, а також фінали Ліги чемпіонів 1998 і Ліги Європи 2013. На її будівництво витратити смішні на сьогодні 140 мільйонів євро. Для порівняння, реконструкція домашнього стадіону Динамо НК Олімпійський обійшлась українській державі у 550 млн доларів.

Аякс останнім часом ставить виключно на лисих тренерів. Після Петера Боса, який вивів команду у фіналі Ліги Європи і пішов на підвищення, клуб ненадовго очолив Марсель Кайзер, а зараз тренує 48-річний Ерік тен Хаг – найкращий тренер 2016 року в Нідерландах. Причому досягнув свого успіху зі скромним Утрехтом. Девіз тренера в Аяксі: "Ми повинні завжди вбивати інтригу і шанси суперника, доводячи перевагу в рахунку до максимально можливої". На домашній Йохан Кройф Арені тен Хаг виграв 9 матчів, а безпрограшна серія триває цілих 11.

Його навіть порівнюють з Гвардіолою. Не тільки образом Цікаво, що Тен Хаг працював за часів Пепа в Баварії наставником другої команди, і цей час не змарнував. Він виховав відразу декількох творчих гравців, які стали зірками і в нових командах: Марко Арнаутовіч, Ельджеро Елія, Квінсі Промес. Містер Ерік також є тренером-революціонером: спокійно відходить від традиційної голландської 4-3-3, прищеплює своїм командам активний пресинг, а арсенал атак його команд не обмежений нічим – тут і довгі передачі, і стіночки, і блискавичні розрізні паси, і вбивчі удари здалеку. Цей наставник просто обожнює відкриту швидкісну гру та максимально, як тільки можливо, не давати супернику перевести подих.

Аякс ефектно розбив Стандарт на шляху до Динамо – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Минулого року Аякс несподівано вилітав з обох єврокубків після першого ж раунду. Поразку від Ніцци в Лізі чемпіонів ще якось можна виправдати, а ось фіаско проти Русенборга це було боляче. Але не зважайте на це анітрохи. Змінився тренер, і настав час жити по-новому. Аякс створив за ці 4 ігрові місяці на 30 гольових моментів більше, ніж ПСВ, але відчував проблеми з ефективністю. Водночас команда дозволила суперникам створити найменше гольових моментів і почала пропускати найменше в лізі. Тен Кате довелось попрощатись лише з одним лідером – Джастін Клюйверт пішов у Рому. Однак на заміну прийшов Тадіч, а також ще декілька недешевих гравців атакувального плану: Хассане Банде (8 млн євро) та Закарія Лабіяд (6).

Клуби України грали проти команд з Нідерландів досить часто: під 40 матчів тільки за часи незалежності. Наразі перемог порівно – по 13, причому в останні 5 років тенденція на нашу користь. Динамо у двоматчевих протистояннях дуелях проти клубів Нідерландів за останні понад 20 років 4 рази було кращим, тоді як суперники перевершували киян двічі.

Статистика особистих зустрічей Аякс – Динамо налічує лише 2 поєдинки. Команди зустрічались також на стадії плей-офф Ліги чемпіонів у 2010 році. Тоді Аякс спочатку вивів з Києва нічию 1:1 (Денис Гармаш отримав вилучення), а вдома переміг 2:1 і пройшов у груповий етап.

Ні в якому разі не давайте йому забити гол. Клас-Ян Хунтелар забивав у 14-и різних матчах відтоді, як повернувся в Аякс рік тому. Лише 1 раз амстердамці не змогли перемогти у грі, в якій відзначився легендарний 35-річний снайпер (Стандард врятувався від поразки завдяки камбеку на 2:2). У поточній кваліфікації ЛЧ екс-форвард Реала, Мілана і Шальке вже забив 4 голи. У минулому сезоні він ще й 8 разів асистував партнерам.

Давід Нерес у свій 21 вже став гравцем, якого Аякс відмовляється продавати за декілька десятків мільйонів євро. Правий вінгер, який міг опинитись у Борусії Д після Ярмоленка, забив 15 голів і зробив 14 асистів у минулому сезоні, нинішній почав з гола та 2-х гольових пасів.

На протилежному краю атаки Душан Тадіч, який оформив 2+2 за системою гол плюс пас у перших 5-и матчах за клуб. Учасник ЧС-2018 видав розкішну рулетку Зідана, після чого оформив асист у матчі зі Стандардом (дивіться відео вище).

Парочка Де Лігт-Де Йонг мала всі шанси опинитись в Барселоні вже цього літа. Наразі клуби не домовились щодо ціни, та й обоє бажають вийти з Аяксом у лігу чемпіонів. Матейс забиває у 2-х матчах поспіль, хоча грає центрального захисника. Про Френкі взагалі говорять в контексті майбутньої заміни Бускетса чи Ракітіча в Барсі. Каталонський клуб дуже зацікавлений цими молодими нідерландцями. Де Йонг приваблює своєю універсальністю: він здатен зіграти і ліберо, і плеймейкера. Гравця порівнюють з Райкардом та Гуллітом.

Ajax goalkeeper Andre Onana goes from hero to zero in a matter of seconds! pic.twitter.com/YqDg0Ttqmz — Sportdec (@SportdecApp) 6 березня 2017 р.

Камерунський голкіпер Андре Онана є стабільним гравцем основи вже не перший рік, але здатен дивувати дивовижними ляпами. То він зафінтиться за межами свого штрафного, то пропустить гол після пасу назад і жахливої обробки м'яча. Онана полюбляє фінтити у воротарському, видавати себе за Нойєра і грати ногами та далеко за межами власних володінь. Якщо натрапити на його поганий день, можна зірвати куш.

Шанс Динамо може бути ще й в тому, що цей Аякс не тільки здатен грати в божественний футбол, а ще й буває нестабільним. У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів команда знищила австрійський Штурм 5:1 за сумою, а ось у 3-му втратила 2 голи переваги на полі Стандарда. Після цього був провальний старт у чемпіонаті – домашні 1:1 з Хераклесом. Але в останньому матчі аяксиди знову творять дива на полі – розгром Стандарда 3:0, яскрава атакувальна гра (не тільки низом, а й на другому поверсі) і повне домінування на полі. Динамо повинно показати свій максимум і навіть більше, щоб не дати аяксидам зіграти в їхню гру, інакше чекай великої біди.

Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистояння