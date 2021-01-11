Хетафе потрапив у цікаву ситуацію перед матчем 18-го туру Прімери з Ельче.

Напередодні поєдинку Хетафе звернувся до Ла Ліги з проханням перенести зустріч через снігопад, що покрив Іспанію. Прімера бажання клубу відхилила.

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У гравців "темно-синіх" виникли проблеми на шляху в аеропорт. Тому керівництво іспанської першості замовило кільком гравцям таксі, щоб ті дістались літака. Щоправда, дорогою на летовище авто з футболістами застрягло, а гравцям довелось його виштовхувати зі снігового полону.

Зауважимо, зустріч Ельче – Хетафе запланована на сьогодні, 11 січня. Початок двобою аутсайдерів Прімери (18 та 17 місця відповідно) о 20:00.

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Informa @GemmitaSantos



️ Aún quedan jugadores de la plantilla del @GetafeCF que no han llegado al hotel de concentración por la nieve



@LaLiga iba a mandar coches 4x4, pero finalmente han enviado vehículos normales pic.twitter.com/Xm9dNGus2Z — Tiempo de Juego (@tjcope) January 10, 2021