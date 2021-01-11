Ла Ліга відправила таксі за гравцями Хетафе – ведмежа послуга спровокувала конфуз
Хетафе потрапив у цікаву ситуацію перед матчем 18-го туру Прімери з Ельче.
Напередодні поєдинку Хетафе звернувся до Ла Ліги з проханням перенести зустріч через снігопад, що покрив Іспанію. Прімера бажання клубу відхилила.
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У гравців "темно-синіх" виникли проблеми на шляху в аеропорт. Тому керівництво іспанської першості замовило кільком гравцям таксі, щоб ті дістались літака. Щоправда, дорогою на летовище авто з футболістами застрягло, а гравцям довелось його виштовхувати зі снігового полону.
Зауважимо, зустріч Ельче – Хетафе запланована на сьогодні, 11 січня. Початок двобою аутсайдерів Прімери (18 та 17 місця відповідно) о 20:00.
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