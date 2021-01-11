Ла Лига отправила такси за игроками Хетафе – медвежья услуга спровоцировала конфуз
Хетафе попал в интересную ситуацию перед матчем 18-го тура Примеры с Эльче.
Накануне поединка Хетафе обратился к Ла Лиге с просьбой перенести встречу из-за снегопада, который накрыл Испанию. Примера желание клуба отклонила.
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У игроков "темно-синих" возникли проблемы на пути в аэропорт. Поэтому руководство испанского первенства заказало нескольким игрокам такси, чтобы те добрались до самолета. Правда, по дороге на аэродром авто с футболистами застряло, а игрокам пришлось его выталкивать из снежного плена.
Заметим, встреча Эльче – Хетафе запланирована на сегодня, 11 января. Начало поединка аутсайдеров Примеры (18 и 17 места соответственно) в 20:00.
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