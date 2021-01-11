Мадрид черговий день страждає від сильного снігопаду. Реал вирішив допомогти очистити столицю від наслідків негоди, повідомляє Marca.

Реал став заручником снігопаду – команді Зідана довелось радикально змінювати плани щодо Суперкубка Іспанії

Мер міста заявив, що клуб та організації, що реконструюють Сантьяго Бернабеу, допомогли комунальним службам Мадрида. Вони надали їм техніку, що проводила ремонті роботи на стадіоні "вершкових".

Зауважимо, сам Реал вже не раз постраждав від снігопаду. Спершу команда із 4-годинним запізненням вирушила на поєдинок з Осасуною (0:0), а потім мадридці були змушені змінювати свої плани та вирушати одразу із Памплони в Малагу на матч Суперкубка Іспанії, що відбудеться в четвер.

Маріонетка Переса. Реал провів жахливий поєдинок, але Зідан знайшов крайнього