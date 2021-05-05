У Ліонеля Мессі можуть бути проблеми за спробу підняти командний дух Барселони перед ключовим матчем Ла Ліги.

Ла Ліга розслідуватиме ініціативу Ліонеля Мессі запросити футболістів Барси до себе додому на вечерю, повідомляє AP.

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В організації є підозри, що такі збори можуть порушувати протоколи безпеки щодо COVID-19. Нагадаємо, 33-річний аргентинець зібрав своїх партнерів по команді, щоб згуртувати колектив на фоні майбутнього двобою з Атлетіко.

Після 34-х турів Ла Ліги Барселона розташувалась на третій сходинці, відстаючи від "матрацників" на 2 очки.

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